濃度破表！母子一氧化碳中毒亡 7消進門搶救也頭暈

2017-12-23

天冷洗澡門窗緊閉

〔記者王駿杰／新竹報導〕又見天冷使用熱水器不慎釀一氧化碳中毒！新竹市62歲丁姓婦人與40歲沈姓兒子，昨晚分別倒在臥房、浴室，家人察覺有異報警，破門送醫仍雙雙不治，警消發現現場門窗緊閉，熱水器開啟，一氧化碳濃度破表，研判是戶外型熱水器設在密閉式陽台釀禍，連7名入屋救人的消防員也吸入過多一氧化碳，頭暈想吐，所幸送醫檢查後無礙。

警方表示，丁婦妹妹昨天下午打電話到姊姊住處，許久無人接聽，覺得有異趕到現場，發現大門反鎖，按門鈴也沒人回應，擔心恐遭小偷或發生意外，趕緊打110。

警方與消防救護人員到場，破門進入發現屋內門窗緊閉、通風不良，一氧化碳濃度達500ppm以上，丁婦倒臥臥室床上，沈男倒在浴室，熱水器的水龍頭仍開著，2人送醫急救不治。

新竹市消防局說，獲報後於昨晚7點趕抵建美路現場，一氧化碳濃度只要達到200至300ppm，吸入後就會出現頭暈、噁心等症狀，若達500ppm以上，只要在密閉空間待上20分鐘，有極高致死率。

室內應加裝一氧化碳偵測器

消防局長李世恭提醒民眾，天冷使用暖爐及熱水器一定要注意通風，若熱水器裝在加窗陽台，更要選擇「強制排氣」熱水器，或加裝一氧化碳偵測器，避免通風不良導致一氧化碳中毒，如出現頭暈、想吐等不適症狀，立即打119求助、開窗和離開現場等。