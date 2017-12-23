跨國反毒 台灣和多國連線

2017-12-23

〔記者謝君臨／台北報導〕有鑑於新興毒品氾濫，行政院宣示反毒決心，預計4年投入100億元強力反毒。法務部根據統計表示，台灣毒品有7成來自中國及香港，其中以安非他命及合成毒品為大宗，由此可見跨境聯防的重要性，雖然我國與中國的交流遭緊縮，但我方仍積極與其他各國的執法機關合作，以期建立跨國性的反毒連線。

調查局指出，台灣國際空間遭中國打壓，但我國可透過國際性的合作加以突破，只要與他國執法機關的窗口建立起來，良性互動形成合作默契，台灣於反毒打詐和洗錢等方面，在國際上扮演的角色將更為關鍵。