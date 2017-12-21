「有沒有打阿嬤」鄰電擊教訓孫

2017-12-21

施暴過程被PO網 社會局︰籲通報勿動私刑

〔記者林宜樟／布袋報導〕嘉義縣布袋鎮唐姓男子疑因打罵阿嬤，鄰居看不慣唐男對阿嬤不孝的行為，將他約出動私刑教訓，陳男等人用電擊棒及棍棒攻擊唐，過程不斷逼問「你有沒有打阿嬤？…您娘咧打阿嬤！」唐男在地上滾動哀號，直到警方到場，動刑群眾才罷手落跑；警方昨傳訊涉嫌施暴的陳男等人到案，依傷害、妨害自由及社會秩序維護法移送偵辦。

唐姓男子的阿嬤說，孫子沒有打她，只是有時會有口角，猜測是因有基金會志工前來關心時被誤會。

警方調查，某基金會志工到唐姓男子（20歲）家中慰問其阿嬤，疑發現他對阿嬤不敬，消息傳出後，唐某鄰居陳男（26歲）等人將他約到過溝公園，5人聯手教訓，以電擊棒、棍棒毆打施暴。

施暴者在過程中喊「你有沒有打阿嬤？老實講，有沒有打阿嬤？╳雞╳，打阿嬤！您娘咧打阿嬤！」唐某不斷哀號說「我沒有打阿嬤，我真的沒有打阿嬤啦！」施暴過程被錄影於臉書社團「黑色豪門企業」張貼。

布袋分局接獲報案，出動10名快打警力，於5分鐘到達現場處理，施暴者及唐某一哄而散；警方調查，唐某自行前往長庚醫院治療，頭部及小腿受傷，無生命危險；陳男供稱，因認為唐某常跟阿嬤要錢，還毆打和辱罵阿嬤，才會和朋友教訓他。

嘉義縣社會局社會工作科長黃琴鳳表示，民眾若發現鄰居有遭受家人暴力毆打或辱罵，緊急狀況可直接報警處理，或撥打113或上網「關懷e起來」（https://ecare.mohw.gov.tw/），進行線上通報，社工單位會進行訪視及處理，民眾不需將人約出教訓，以免觸法。