董娘臨終託女照顧 員工感恩投水陪葬

2017-12-21

〔記者王捷／台南報導〕呂姓男子30多年前從金門到台南打拚，在中西區的布行當業務，老闆對呂視如己出，直到10多年前布行關了，呂仍捨不得離開，留下來照顧身體不好的老闆娘，上個月老闆娘過世，往生前還交代女兒，要盡東家義務照顧老員工呂男，但呂男疑似太傷心又感念老闆娘的恩澤，竟投水陪葬，前天下午被人發現陳屍台南運河，老闆娘的女兒得知後難過落淚，同時也遵照母親遺願，領回遺體辦理後事。

58歲呂男20多歲時到台南打拚，直到往生前都沒有結婚，30多年前從金門來台灣投靠遠房親戚，但因為相處不睦，便離開找工作，山窮水盡時，遇上陳家開的布行，陳家收留他當員工，老闆一家對呂男視如己出，讓他能安心賺錢買房。

10多年前布行生意沒落，老闆臥病在床不久往生，陳家也因此關掉布行，老闆娘的女兒說，呂男看她長大，當時布行關門時，呂曾想要離開另謀出路，但母親當時身體不好，家裡又沒落，呂捨不得離開，繼續留在陳家幫忙打雜，照顧母親。

老闆娘認為呂男把年輕歲月奉獻給陳家，連布行倒了都沒有離開，又無親無故，老闆娘直到去世前還耳提面命已經出嫁的女兒，要好好照顧呂男。

老闆娘的女兒向警方表示，上個月母親因病去世，呂男情緒陷入低潮，19日下午發現呂男不見蹤影才到警所報案，豈料最後發現他竟投水自殺。

19日下午4時許，消防局獲報發現一具男性浮屍，當時屍體上找不到任何證件，這具浮屍年約5、60歲，身高約160公分，讓警方懷疑就是呂男，老闆娘的女兒看到現場照片後難過落淚，確認呂男身分，將遺體領回。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980