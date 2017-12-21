上回拒警借監視畫面 這回換他家銀樓被搶

2017-12-21

〔記者王捷／台南報導〕台南市上月發生竊案，警方發現竊嫌可能經過1間銀樓前，拜託銀樓提供監視器畫面協助破案，老闆認為不關他的事，拒絕提供；前天他的銀樓遭搶走3條金條，損失約60多萬元，老闆拿監視器畫面報案，警方憑搶匪頭戴蛋黃哥安全帽的特徵，20小時內逮到黃姓搶匪，讓銀樓老闆揪感心。

銀樓搶案迅速破案，警方表示，歸功監視器拍到搶匪影像，並呼籲大眾：任何一條線索都可能是破案關鍵，有時需要民眾協助時，希望民眾也能配合，幫助警方打擊不法。

自掃門前雪 不配合查案

警方偵辦台南市區1件竊案，好不容易找到竊嫌身分，但竊嫌居無定所，一直逮不到人，警方到現場勘察，發現嫌犯經過的路段沒監視器，剛好有間銀樓自己有裝監視器，於是拜託老闆提供畫面；老闆卻認為破案是警方的問題，監視器涉及隱私，不願提供。

警方最後還是破案，但竊嫌已把贓物變賣掉，失主求償無門，事隔1個多月，有名男子本月19日佯稱買金條，這家銀樓老闆拿出價值60多萬元的3條金條，豈料男子趁老闆不注意時，將金條放進側背包騎機車逃逸。

搶匪安全帽「蛋黃哥」洩底

老闆拿監視器畫面報案，警方從中掌握搶匪是50多歲黃男（有竊盜、搶奪前科），因頭戴蛋黃哥安全帽犯案，特徵明顯，警方20日下午將黃男逮捕，不過，被搶的金條已被他拿去還債，警方懷疑拿去還賭債。