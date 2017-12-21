雙盜隨陣頭遶境 警開槍突圍逮人

2017-12-21

斧頭破窗搶金觀音

〔記者陳賢義／台東報導〕「斧頭幫」黑衣男前天在台東市區劫走銀樓1尊價值80萬元的純金觀音，警方追查赫然發現，2名黑衣男竟然都是少年，昨在宮廟遶境隊伍中發現2人，緝捕時引發近百名信徒和陣頭叫囂阻撓，警方對空開1槍嚇阻才把人帶走，稍後在1輛廢棄車內找到純金觀音，沒想到才遭劫1天，純金觀音就已頭身歪斜，氣壞銀樓老闆。

2少年認犯案 警疑有共犯

警方研判，犯案2人分持斧頭和榔頭破窗劫走貴重純金觀音，這股狠勁不像2名少年自行做得出來的，加上案情有疑點，不排除有共犯涉案。

2名男子前天共乘1輛機車，1人持長約1公尺長斧頭，狠擊台東市區中華路和大同路口的「金鑽銀樓」展示櫥窗2次，擊破強化玻璃後，搶走純金觀音，另1人拿鐵鎚接應，得手後立即逃離，犯案過程不到10秒鐘。

警方專案小組過濾相關人車及調閱3、4百支監視器，掌握陳姓、黃姓2名少年涉嫌重大。昨下午4時，台東市區卑南加油站附近鞭炮聲四起，迎送1家宮廟遶境陣頭，警方發現陳、黃身在陣列中，現身逮人，未料引來信徒和陣頭叫囂阻撓，一度將警方推擠至牆角，警方勸阻無效，開1槍嚇阻，並將2嫌壓制，這時仍有民眾企圖阻止，警方再舉槍警告，才將2嫌及另2名男子帶回；2名少年承認犯行。

廢棄車中 尋獲歪斜金觀音

警方根據供述，昨晚在漢陽南路65巷1輛廢棄自小客車的後車廂尋獲贓物，但空心的純金觀音像頭身已被「糟蹋」到嚴重歪斜扭曲。