工業宅違規套房大火 燒死7旬翁

2017-12-21

〔記者曾健銘、葉冠妤／新北報導〕新北市三重區仁華街一處5樓工業宅違規出租套房，昨晨驚傳火警，火舌從5樓窗戶竄出，嚇得住戶連忙逃竄，救援過程中，還一度發生「爆燃」，消防人員頂著900度高溫，在黑煙瀰漫的火場冒險將70歲林姓老翁拖出火場，但其仍因全身有70%的2至3度燒燙傷，急救後不治，警方調查，疑似電器走火釀禍。

新北市消防局慈福分隊小隊長陳暉翰表示，昨凌晨2時許接獲報案，指稱仁華街一處5樓建物竄火，有行動不便的老翁受困，他與隊員黃志中、莊義弘到場後急忙架設水線，上樓救援。

隊員黃志中說，發現起火戶大門緊閉，黑煙不斷從門縫竄出，隨即破門而入，聽見男子哀號聲，但因黑煙瀰漫，能見度極低，只能聽聲辨位，最後在床邊的地上摸到林翁的腳，他才趕緊將其拖出火場。

正當一行人準備離開火場時，屋內突然火光四射，溫度急遽上升，隊員莊義弘大喊：「爆燃了！」火勢竄出門外，3人趕緊閃避才未遭火舌吞噬，但他們仍頂著約900度高溫射水滅火，事後經查，消防頭盔、面罩、氣瓶全被高溫燒融，已不堪使用。

警消事後調查，現場燃燒面積約8坪大小，懷疑是電器使用不當，因住宅為水泥隔間，火勢並未延燒；警方清查，5樓共有5間套房，月租1萬4000元，全為47歲張姓男子所有，而未被波及的6樓則屬違章建築，已通報相關單位。

據了解，不幸喪生的林翁獨自租屋在該處，林翁女兒向警方表示，因考量父親年邁又無收入，才會承租該套房供父親居住，父親先前曾有中風病史，雖然治療後已可走路，但行動仍緩慢。

新北市府昨天派員到現場了解，經查該址位於乙種工業區，只能做為工廠廠辦，屋主卻違規使用做出租套房，工務局拆除隊將強制拆除頂樓違建套房，建物5樓以下違法做為住宅使用，已違反都市計畫使用分區管制規則，要求限期改善，如未改善將依都市計畫法第79條處6到30萬元罰鍰。