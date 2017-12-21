愛不到俏老闆娘 狠員工割喉奪命

2017-12-21

〔記者許國楨、陳建志／台中報導〕台中發生員工追求老闆娘割喉情殺命案！美茗茶行56歲員工范金彪，疑長期追求48歲老闆娘劉貞美未果，昨遭范嫌持水果刀割喉，陳屍茶行2樓樓梯間，劉女全身有10多處刀傷，頸部一道長20公分刀傷應是致命傷；范嫌昨下午走進派出所，向值班台員警稱：「我殺人了。」警方將他逮捕，依殺人罪送辦。

兒赴茶行找媽媽 驚見屍

劉貞美在台中市北屯區崇德六路開美茗茶行，跑業務的范金彪是她的員工。劉女是單親媽媽，育有一子一女，范嫌落網後稱，曾與劉女在他的太平區住處同居，不過警方了解，劉女後來自行在東山路買房居住。

據了解，范嫌前陣子就曾持刀恐嚇過劉女，劉女的兒子曾一度天天到茶行，陪同母親並保護安全。警方調查，劉女的兒子昨午接到店內另名張姓員工電話反映，原本上午8、9點就營業的茶行還未開門，兒子趕到茶行，見鐵門深鎖直覺有異，撥打母親手機也無回應，持鑰匙進入察看，驚見母親倒臥2樓樓梯間，趕緊報警。

畏罪自殘沒死 上警局投案

救護人員趕來，發現劉女除胸、腹部有多處穿刺傷，頸部有一道撕裂刀傷，已明顯死亡；警方勘查現場沒有打鬥跡象，員工范金彪案發後不知去向，研判范涉嫌重大。

范嫌自知難逃法網，昨下午2點48分開車到太平分局宏龍派出所，走進派出所值班台向值班員警表示：「我殺人了，崇德六路的案子是我做的。」員警發現范男左手腕有割腕傷痕。負責偵辦的第五分局員警，原本就已在范男位於太平區的住處附近埋伏，得知他投案後，將他送醫治療及帶回偵辦；范嫌犯案後一度在車內自殘，才開車投案，警方在車內發現分別30公分及12公分的長短刀各一把，水果刀是刺殺劉女使用，山刀用來自殘。

劉女上月在住處2樓設置佛堂，並在臉書向幫忙的師兄、師姊致謝，她還經常到茶行附近的松竹寺靜坐禪修。

鄰居稱常聽到兩人爭吵

鄰居說，劉婦約3、4年前買下該屋開茶行，為人客氣與客戶互動良好，有的客戶還叫她劉姊，也未聽說有財務問題，倒是屬業務性質的范姓員工，可能因日久生情積極追求劉婦，期間常聽到兩人爭吵的聲音。