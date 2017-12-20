殺警案15人被求償千萬 易淑寬之子求分期

2017-12-20

已56人以4051萬達成和解

〔記者溫于德／台北報導〕北市信義分局偵查佐薛貞國3年前排解夜店糾紛，但遭圍毆致死，引發喧騰一時的「夜店殺警案」，刑事二審將於下週四宣判；至於民事賠償方面，已有56名被告與家屬以4051萬和解，但未和解的15名被告被連帶求償上千萬元，台北地院民事庭昨日再次開庭，先前未和解的藝人易淑寬之子易寶宏，透過訴訟代理人請求薛妻准予分期付款；她則哽咽地請求法官判賠前，務必審酌個別被告刑事責任，再做認定。

警妻出庭批易寶宏態度不佳

據悉，薛家總求償金額為5129萬餘元，但曾威豪、劉芯彤、糾眾「總司令」蕭叡鴻，與「四大司令」周譽騰、郭士均、許淳凱與萬少丞等7人，均已承諾或支付1320萬元，加上其餘49名被告承諾賠償2731萬元後，共已56人達成4051萬和解；未和解15人則被提起連帶求償1078萬餘元。

薛妻昨庭前說，對於個別被告撤告與否，除考量是否和解外，犯後態度也是重要因素，「易寶宏犯後否認行兇」，就是態度不佳之人；入庭後她哽咽表示，判賠前盼法官能審酌個別被告犯行，再做決定。

警妻允易分期 須賠償百萬

而易寶宏今年9月雖透過訴訟代理人承諾賠償30萬元；但昨又透過代理人表示，易本身沒工作，加上易淑寬演藝事業現已中斷，無法一次性支付，盼當事人給予「分期付款機會」，不過金額可提高；薛妻考慮後雖接受分期條件，但要求「金額為100萬元」。

至於其他3名到庭被告對於求償金額均無意見，不過均以「賠不起」作答辯；至於未到庭被告則放棄答辯權利。法官庭末確認兩造均無意見表示，定明年1月23日宣判。