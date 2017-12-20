夾不到娃娃動菜刀 撬開機台偷高價3C

2017-12-20

銅板現款也一併偷走

〔記者徐聖倫、陳薏云／新北報導〕新北市27歲陶姓女子平時熱愛玩夾娃娃機，近日卻屢夾不中，手氣不順讓她大為光火，索性鎖定新北市永和區多家娃娃機店行竊，先利用鐵鎚、菜刀等各式工具撬開娃娃機台，再竊走裡頭的高單價3C商品，甚至還把機台內的銅板現款也一併偷走，警方日前循監視器鎖定車牌，昨約談陶女到案，詢後依法送辦。

警方調查，陶女於12月4日、5日在永和區各行竊兩次，皆是選在凌晨人煙稀少時犯案，她主要是利用菜刀、鐵鎚、木棍等工具撬開機台，再鎖定藍芽喇叭、藍芽耳機、藍芽麥克風、強光手電筒等高單價商品行竊，機台裡的銅板也全被她一掃而空。

業者表示，商品損失共兩萬餘元，現金也被竊走約5000元，此外被毀損的機台還得耗費1萬2000元維修；陶女到案則供稱自己患有憂鬱症，精神狀況不佳，因為投入太多錢都夾不到想要的東西，才會下手行竊。

男用砂輪機破壞 想偷娃娃機零錢

無獨有偶，14日凌晨零時許，新店區一名32歲陳姓男子企圖使用砂輪機、鐵棍破壞永安街上某夾娃娃機店的娃娃機鎖頭，打算偷取機內錢財，沒想到因砂輪機聲音太大，還沒得手就被新店警方發現逮捕。

陳嫌辯稱砂輪機及鐵棍都是向友人所借，當時只是在「打磨」鐵棍，但警方調閱監視器後，發現他確實有破壞鎖頭、準備行竊等行為，加上他私自接上店家插座來發動砂輪機，也屬偷電行為，詢後依竊盜、毀損罪將他送辦。