衰匪持槍行搶 遇警大集結就逮

2017-12-20

偷車牌懸掛 沿路找人搶

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣25歲房姓、21歲李姓男子因缺錢花用，竟開車持裝填鋼珠的空氣槍在卓蘭鎮、大湖鄉隨機強盜兩名被害人，先後得手現金1200元、300元及郵局提款卡，因前晚苗栗縣警察局規劃擴大酒駕取締勤務，兩男犯案當時，大湖警分局警力準備集合勤教，立即撒出追緝，不到一小時就逮捕兩男，昨依強盜、殺人未遂等罪嫌送辦。

朝前檔開槍 令司機交錢

警方調查，房男、李男因網路遊戲結識，兩人沉迷網路遊戲、沒有穩定工作，加上李男有車貸壓力，缺錢花用，前天向家人要錢未果，竟夥同房男，竊取他車汽車車牌懸掛，開車隨機尋找下手對象。

警方表示，兩人先於前天傍晚5點50分在卓蘭鎮見林姓老翁落單，持空氣槍脅迫，得手1200元，接著往北至大湖鄉東興村產業道路，開車強行攔下駕駛貨車的傅姓被害人，並朝傅的貨車擋風玻璃開一槍，喝令：「錢拿出來！」傅姓被害人嚇得交出身上300元及郵局提款卡。

警網圍捕 不到1小時落網

因前晚苗栗縣警局規劃擴大酒駕取締勤務，房、李犯案時，大湖警分局各警力正準備集合勤教，接獲報案後依被害人描述犯嫌車輛、顏色、特徵等，撒出警網攔截圍捕，不到一小時在大湖鄉武榮村攔獲涉案車輛，逮捕兩嫌。警方並查扣犯案用空氣槍、微量安非他命毒品及失竊車牌，另起出郵局提款卡、1500元贓款等證物。

警方偵訊後，昨依強盜、殺人未遂、槍砲、毒品及竊盜罪嫌將房、李兩人送辦。