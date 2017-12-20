20萬換機要秘書 台中和平區長被控賣官

2017-12-20

〔記者楊政郡、歐素美／台中報導〕台中市山地原住民和平區區長林建堂傳出疑似賣官籌錢選舉，檢調查出，王秋助、王正顯父子將20萬元交給林建堂，換取林當選後，由兒子王正顯出任機要秘書職，台中地檢署與廉政署聯手偵辦，18日展開搜索，林建堂否認賣官，但坦承有收20萬，檢方依貪汙治罪條例準行、受賄罪，諭令林建堂200萬交保候傳，王秋助、王正顯父子等9名證人訊後請回。

王男給林建堂20萬 讓子當官

調查人員指出，台中市山地原住民和平區103年12月舉行區長選舉，候選人林建堂涉嫌在同年3月收受王秋助20萬元賄款，雙方期約林當選後，給予機要秘書一職，林當選後實現承諾，但105年底王正顯莫名「被離職」，離職後就傳出買官傳聞。

檢方18日同步搜索，包括區公所、林建堂住處及相關人住處，查扣相關人事資料、帳冊等，林建堂也被偵訊中；據悉，林建堂否認期約收賄賣官，但坦承收到錢，檢方認為初步查證明確，諭令林建堂以200萬交保候傳。

林駁︰若賣官只有1個嗎

林建堂交保後表示，是王秋助、王正顯父子挾怨報復。當初王秋助父子拿20萬元贊助他參選區長，他也想為和平區做事，才聘王正顯擔任機要秘書，後因理念不合，王正顯辭去機要，投入和平區農會總幹事選舉，落選後質疑他未支持所致，若真要賣官會只賣20萬元？而且只有1個嗎？

林建堂說，當初他不想選區長，王姓父子一再勸說，並拿出20萬元，他推辭不掉才收下，並立下承諾書，若參選區長，20萬就是贊助選舉資金，若未參選就還給王姓父子，這20萬元頂多是「借貸」，何來賣官。

王男︰氣不過子被離職才檢舉

王秋助表示，當初是林建堂要他贊助20萬元，提供區公所機要秘書職務給兒子王正顯，卻半途叫兒子走人，氣不過才檢舉林賣官，雙方有寫下承諾書。

王正顯則說，他擔任區公所秘書時，並不知父親跟林簽有承諾書，只是雙方有約定讓他做完4年，前年他宣布要參選和平區農會總幹事，林建堂就下條子要他走人，缺乏誠信。

台中市政府表示，希望司法機關勿枉勿縱，市府會持續協助和平區推動各項施政，確保區民權益不受影響。