國民法官 參審 陪審 表決平手

2017-12-20

法界建議模擬「兩套劇本」或公投決定

〔記者項程鎮／台北報導〕一連串的恐龍法官判決，引發社會不滿，全國司改國是會議後草擬中的「國民參與刑事審判法草案」規定，23歲就能當國民法官，司法院昨舉辦公聽會，對於未來國民法官資格及刑事審判應採「參審制」還是「陪審制」，進行討論。

陳清秀︰參審制問道於盲

東吳大學法律系教授陳清秀認為，不少法官被批評是「奶嘴法官」，質疑他們年紀太輕、不食人間煙火且生活經驗不足，司法院應增加法官的人生歷練；但根據參審制草案，23歲就能當國民法官，「這和大家批評的奶嘴法官有何不同？」陳認為，參審制其實是「問道於盲」的制度，刑事審判者應有刑法和刑事訴訟法的專業素養，若由不懂法律的門外漢審判，「這是很危險的」。

呂太郎︰國民參審是趨勢

司法院秘書長呂太郎表示，國民參審是世界趨勢；司法院刑事廳廳長蘇素娥回應指出，參審制合議庭有6個國民法官，「不太可能抽籤都抽到23歲」。

至於刑事審判制度應採「參審制」還是「陪審制」，台灣陪審團協會理事長張靜律師、真理大學法律系副教授吳景欽昨指出，全國司改國是會議對於應實行參審制還是陪審制，最後表決平手，司法院應考慮模擬「兩套劇本」。張靜指出，公投法日前已三讀通過，也可考慮公投決定該採何種制度。張靜還建議，應讓律師擁有「非強制性的調查證據權」。

吳景欽︰需修刑訴法

吳景欽則指出，若未來要採行參審制，就應修改刑事訴訟法，避免一國兩制。

呂太郎表示，「草案有相當多成分接近陪審制」，希望透過公聽會聆聽各界意見，再修正、調整；蘇素娥指出，已讓北中南各法院舉辦模擬法庭時，自行決定是否納入陪審制，至於是否由公投決定採用參審制或陪審制，只要符合法律規定，都會尊重。

司法院︰草案明年送審

司法院研擬「國民參與刑事審判法草案」初稿已出爐，正陸續舉辦公聽會，草案預定明年送請立院審議。