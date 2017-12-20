廚師逆向超車 撞死台大博士生

2017-12-20

做完實驗回家 離家不到1公里路程

〔記者陳薏云、吳柏軒／綜合報導〕26歲的台大高分子科學及工程學研究所蔡姓博士班研究生，18日晚間從學校實驗室騎車回家，卻在離家不到1公里處的新北市新店溪園路，遭逆向超車的轎車撞擊，蔡生噴飛重摔落地，送醫不治。

警方調查，肇事的30歲楊姓男廚師住新北市三重，楊男前晚與朋友聚餐後，駕駛小客車將朋友及友人的小孩載回家，再沿新店溪園路往北市行駛，準備返回住處，楊男疑貪快想超越前方機車，開到對向車道準備超車，卻與對向蔡男的機車相撞。

蔡男被撞擊後，人噴飛車倒地，胸腔出血、身上有多處骨折，送醫不治，蔡母接獲警方通知趕往醫院，崩潰痛哭「怎麼會發生這種事」！

蔡母痛哭難置信

蔡母透露，兒子排行家中老大，從小就很幫忙照顧弟弟，台北科技大學畢業後，考上台大高分子研究所博士班，平常在台大實驗室完成課業後，就會騎車回家，「作息非常正常，每天都會回家」，經了解，蔡男有名交往3、4年的女友，得知男友出車禍，急忙趕到醫院。

雙方皆無酒駕

警方表示，雙方皆無酒駕，研判跨越車道超車時，因下雨視線不佳致對撞。警方指出，該路段標線為黃虛線，可超車、跨越車道，警方呼籲，若要跨越車道，一定要注意車前狀況，若因跨越車道肇事，須負肇事責任。

蔡生研讀工程剛送報告

台大表示，蔡生就讀高分子科學及工程學研究所，今年是博士班第三年，指導老師表示，蔡生平常個性開朗，最近才剛剛寄出一份研究報告，可惜已無法看到他發表成果。