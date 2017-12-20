斧頭雙盜劈銀樓 秒搶80萬金觀音

2017-12-20

台東金鑽銀樓遇劫

〔記者陳賢義／台東報導〕台東近日治安不平靜！繼成功鎮前晚發生妒夫雙刀闖遊藝場，10幾刀剁死櫃台妻的悲劇，台東市區昨日又傳銀樓遭斧頭大盜行搶！2名年輕男子共乘1輛機車，光天化日之下1人持長約1公尺長的斧頭，狠擊2次「金鑽銀樓」的展示櫥窗，將1公分厚的強化玻璃擊破後，搶走價值約80萬元的純金觀音，1人拿鐵鎚接應，2人得手後立即逃離，犯案過程短短不到10秒鐘，警方調閱店內及附近監視器緝匪。

白天行搶 嚇壞員工

昨下午3時40分許，台東市區中華和大同路口仍是車水馬龍，位於路口的金鑽銀樓店員正忙著份內工作，突傳「碰、碰」破窗巨響，嚇壞了店員和路經目睹搶案的路人，店家走出逮人未果，旋即報案。騎樓走道布滿碎裂櫥窗強化玻璃，搶匪匆忙中還將犯案斧頭丟棄現場。

犯案斧頭丟棄現場

店內監視器顯示，1名頭戴半罩式安全帽及戴口罩男子，拿起斧頭往銀樓走來，像「尋仇」舉起斧頭朝展示櫃右下角狠劈2下，厚達1公分的強化玻璃應聲破裂，搶匪搶走純金觀音，並棄置斧頭，拿著鐵鎚接應男子，原欲上前支援，見同夥已得手，隨手也將鐵鎚棄置在騎樓下機車坐墊上，轉身騎機車逃逸，慌亂中2人差點撞成一團。

10秒得手慌亂相撞

陳姓目擊者稱，2名搶匪均為男性，年約20餘歲，穿黑色外套，1人拿斧頭直接打破櫥窗，抱了純金觀音就走，另1人坐在銀色機車接應，搶匪機車未掛車牌，眼睜睜看著搶匪揚長而去。

初估財損約80萬元

店家表示，搶匪僅搶走1尊純金觀音，重量13.66兩、高約40公分，以目前市價1錢4680元計算加上工錢，初估財損約80萬元，是店內最重的金飾品。

依身形研判是年輕人

警方表示，2匪得逞後即朝市區正氣路方向逃逸，由於頭戴安全帽和口罩，尚未鎖定特定對象，已調閱店家、鄰近路口及街道監視器，依據身形研判應是年輕人，但仍須進一步追查釐清。