「我接受！」殺妹判12年 男向法官三鞠躬

2017-12-19

長期被辱罵 失控砍頸10幾刀

〔記者張文川／台北報導〕台北市南昌路今年6月15日發生一起兄殺妹的人倫悲劇，有中度身心障礙的51歲陳姓男子，因長期被49歲妹妹辱罵而情緒失控，憤而持菜刀砍殺妹妹10幾刀致死，台北地院考量陳男長期承受被辱罵的精神壓力，且母、姊、弟都當庭幫他求情，昨依殺人罪輕判陳男12年有期徒刑，在押的陳男昨被提訊到庭聆判後，向合議庭法官三鞠躬，並表示：「我接受！」

檢警調查，本案案發第一地點是在死者陳女房間，當時陳女在床上遭哥哥拿菜刀砍殺10幾刀，傷勢都集中在頸部，傷痕密集到難以計數，且刀刀見骨。陳男犯後將妹妹的遺體拖到床下，自己穿凶衣到浴室，沒脫衣服就直接沖水洗血，再跑到廚房洗凶刀，最後打電話告訴81歲老母家裡發生命案，由老母打電話報案。

中度身心障礙 母姊弟求情

警方到場後，陳男含糊其詞、拚命裝傻，直到被發現身上有血跡，才鬆口承認殺妹，但仍強調自己「問心無愧」、「不承認我有錯」，法院因此認定他不符自首要件，且案發時精神狀態未達無法辨識行為的程度，無法適用減刑規定。

但合議庭考量陳沒有前科、領有中度身心障礙證明，是因長期累積被妹妹辱罵才起意殺人，審理時也認罪表達悔悟，而母親、姊姊和弟弟也當庭替他求情，因此決定從輕量刑，在10年以上至死刑的殺人罪法定刑度範圍內，輕判陳男12年徒刑。