偷2887萬元珠寶 1折賤賣╱櫃姐毫無悔意 重判16年

2017-12-19

分27次 前後侵占144件

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄阪急百貨公司的「安琪珠寶專櫃」2年前撤櫃時，公司盤檢，驚覺短少144件珠寶、總值2887萬元，報警偵辦，查出櫃長李苡溱每逢同事要求盤點，都推託她會處理，結果竟是A走公司的珠寶，再以1折不等低價賤售，不法獲利200多萬元，造成公司巨大損失，高雄地院認定144件珠寶是李女前後分27次侵占，將她依27起業務侵占罪重判16年。

專櫃撤櫃盤點 發現短缺

判決書指出，被告李苡溱受僱於米騏亞公司，於2012年9月至2015年3月間，擔任該公司設在高雄市前鎮區的阪急百貨公司之安琪珠寶專櫃櫃長，負責保管及販售櫃上珠寶，卻涉嫌將櫃上144件、總值2887萬餘元珠寶侵占入己。

後來因阪急百貨內部整修裝潢，安琪珠寶專櫃須暫時撤櫃，米騏亞公司吳姓負責人乃於2015年3月4日與李女及同專櫃櫃員簡女（獲檢方不起訴），就櫃上珠寶共同進行清點交接，赫然發現短缺144件珠寶，經報警處理後由警方循線查悉李女涉嫌侵吞。

案經米騏亞公司提告，檢方起訴，李女於偵查中一度自白有侵占公司的珠寶144件，侵占的珠寶都以標價1折左右販賣給客人，獲利200萬元左右，這2年陸續花用殆盡。

銷贓賺200萬元2年花光

但李女在法院審理時又改口先前發生「珠寶被騙」及「看錯標價」，所以才用「後帳補前帳」方式，以144件珠寶來彌補前帳虧損，沒有侵占。李女並反咬警方誘騙式問訊，但警方否認。

法官認為李女犯後毫無悔意、推卸責任，對於造成米騏亞公司吳姓負責人巨大損失未有分文賠償，且犯後態度惡劣，法官因此依27案業務侵占罪判李女16年。