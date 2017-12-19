台3線獅潭段過彎摔車 重機男頸椎骨折亡

2017-12-19

有戴安全帽、穿防摔衣

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣台3線又傳大型重機死亡車禍！台中市22歲吳姓男子前天與重機車友約到新竹縣內灣遊玩，北上行經台3線苗栗縣獅潭路段112.8公里，疑因過彎車速過快，失控摔車，吳男雖有戴安全帽、身穿防摔衣，卻因撞擊導致頸椎骨折喪命。

在自家汽車輪胎行工作

苗栗檢警調查，吳男為台中市人，未婚，在自家經營汽車輪胎行工作，2年多前買下排氣量750C.C.的鈴木GSR750大型重機，並於休假時常與車友相約出遊。

吳男與車友一行約20人，前天從台中出發，計畫路經台3線前往新竹縣內灣遊玩，不料吳男北上行經112.8公里彎道時，突然自摔倒地。車友立即停車，上前協助，但發現吳男倒臥在路旁，失去意識、叫不醒，趕緊通報警、消救援。消防人員到場，發現吳男已失去生命跡象，一路施行CPR到醫院，醫院接手也持續搶救，仍宣告不治。

苗栗警方調閱吳男後方車友的行車記錄器影像，吳男過彎時沒有與其他車輛碰撞，但突然失控，吳男摔到車道路肩，重機則滑行50公尺後撞擊路邊駁坎。

獅潭段車速過快導致失控

因消防人員初步檢傷發現吳男無明顯外傷，警方檢視吳男的重機，也僅有輕微擦撞，一度懷疑吳男可能因身體狀況導致車禍發生。不過，苗栗檢警昨天下午相驗，吳男為頸椎骨折致死，研判吳男因過彎車速過快，導致車輛失控，吳男於摔車時，頭部受撞擊致頸椎骨折而致命。

該路段今年首起死亡車禍

苗栗縣警局交通隊表示，台3線寬敞多彎道、風景秀麗，為大型重機車友的熱門路線，但歷年也發生多起死亡車禍，近年來在警方強力取締下，車禍事故已下降，但去年有2起死亡車禍，今年則為吳男這起。