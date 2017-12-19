開試乘車兜風再開回 不算偷竊

2017-12-19

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆洪姓男子連續3次利用凌晨到某汽車公司，將試乘車開出去兜風，清晨再將車開回原處，車廠發現車子里程數明顯增加，查出遭人偷開報警，警方依竊盜、侵占罪將洪男移送法辦；基隆地檢署認為洪男並無竊盜等意圖，不構成違法要件，予以不起訴處分。

服務廠人員得知後十分無奈，律師柯林宏表示，洪男行為屬使用竊盜，因為沒有要將車輛占為己有的不法意圖，不構成竊盜罪。柯林宏說，服務廠可對洪提出民事求償，依租車價值計算車輛無故被開走的損失，以保障自己的權益。

警方調查，23歲洪男在洗車場上班時，碰巧結識少年阿立（化名），得知阿立有親友任職於某汽車公司八堵服務廠，問出試乘車的鑰匙放置處後，兩人分別在今年9月20日、25日及10月5日凌晨時分，趁服務廠內四下無人，將試乘車開到外木山沙灘、基隆市區等處遊玩，天亮再將車開回原處。

服務廠人員發現試乘車里程暴增、油品耗損，調閱行車紀錄器發現車子被偷開出去3次，憤而提告；洪男到案坦承犯行，但強調自己不是想偷竊或侵占，且每次使用完畢都會把車開回原處，檢察官據此認定他並無侵占及竊盜犯意，依罪證不足予以不起訴。

「同車少年保護管束 大人卻沒事」

服務廠人員透露，未成年的阿立，已因本案被少年法庭判保護管束3年，成年的洪男卻沒事，「如果沒有會開車的成年人慫恿、協助，少年怎會想到要開車出遊？」至於是否提出民事告訴，服務廠人員表示暫無此打算，畢竟對方沒有錢，就算告上法院也無濟於事。