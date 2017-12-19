假炒匯真吸金 環工畢業生騙逾6千

2017-12-19

〔記者王俊忠／台南報導〕林姓主嫌成立高階公司，打出以操作外匯分紅投資客，每月可獲得8至14％不等利息，對外非法吸金逾6千萬元，初步清查被害人至少上百名。警方逮到林嫌及其孫姓女友，發現兩人身上合計只剩1千餘元，吸金款項無法交代去向，台南地檢署拘獲林嫌聲押獲准，孫女以5萬元交保。

林姓嫌犯在香港註冊成立貝里斯商高階市場管理有限公司，非法向不特定人收受數千萬元投資款項，假借操作外匯可獲利分紅，從事吸金。

檢調查出，26歲林嫌經營的高階公司最低投資金額為美金1萬元，宣稱每月可獲得8至14％不等利息，若投資者招攬下線，可由上線自行決定給付下線紅利額度，以此做為招攬獎金。

據檢調了解，林嫌是南部某國立科技大學環工系畢業，並無財金、操作外匯專業，只是靠吸金款項支付投資客的紅利，並非真有操作外匯能力，有投資客血本無歸向檢調舉發。

警方於10月16日到高雄、屏東等5處據點搜索，扣得相關投資文件，並傳喚主嫌林男、孫姓、邱姓招攬人員及相關證人10餘人；其中林嫌行蹤不明，孫、邱兩人分別被諭知20萬元及5萬元交保。

警方在12月12日持搜索票到林嫌的孫姓女友住處搜索，在孫女租屋處拘獲林嫌。檢調拘提林嫌及其女友時，發現兩人身上合計只剩1千餘元，鉅額吸金款項無法交代去向；不過，專案小組發現，有些錢被林嫌花在聲色場所。

檢方認為林嫌違反銀行法違法收受投資款項罪嫌重大，有串證、逃亡及反覆實施犯罪之虞，向台南地院聲請羈押獲准。