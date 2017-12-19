10槍砰死角頭 殺手判19年定讞

2017-12-19

〔記者項程鎮／台北報導〕天道盟天德會前副會長劉芳成，因捲入輔大花園夜市及新北市家禽屠宰場洗籠事業等龐大利益糾紛，被殺手吳俊廷以假車禍引誘下車，7秒內遭連開10槍，慘死街頭；最高法院維持高等法院見解，認為吳雖自首，但無悔意，審理後依殺人、槍砲等罪將吳俊廷判刑19年，全案確定。

據悉，劉芳成因參與新莊輔大花園夜市、新北市家禽屠宰場等事業，引來仇家買凶殺人，當時33歲殺手吳俊廷先透過小弟購買中古機車，連日跟蹤觀察劉的作息，掌握劉將於102年8月7日到泰山參加輔大花園夜市股東會議後，攜槍埋伏在附近的釣蝦場，等劉的賓士車現身新莊中山、中環路口停等紅燈，故意騎車撞上劉的車尾保險桿。

毫無戒心的劉芳成下車查看車損，吳俊廷隨即拿出手槍，7秒內朝劉連開10槍，致劉因腸道多處貫穿挫裂傷、動脈挫裂出血等嚴重傷勢不治。吳逃逸後不久就向警方自首，但庭訊時始終拒絕供出幕後指使者，堅稱是與劉發生行車糾紛，才持槍嚇阻，並無殺人犯意。

一、二審法院痛批吳俊廷惡性重大，且他雖自首卻無悔意，也沒賠償被害人家屬，將他依殺人等罪判19年徒刑，上訴後被最高法院駁回確定；至於民事賠償部分，家屬共向吳求償殯葬、扶養費、精神慰撫金等共1760萬元，一審新北地院今年5月2日判吳須賠償443萬345元，仍可上訴。