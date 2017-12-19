安親班狼師狎女童 寫作業 午睡也不放過

2017-12-19

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市某安親班楊姓輔導男老師，在安親班教室、走道對女童小安（化名）摸胸及下體，連女童寫作業、睡午覺也不放過，楊師矢口否認犯行，但小安指證歷歷，台中地院法官認為小孩指訴明確，依2次性侵、2次強制猥褻、1次性騷擾，合併判楊師8年徒刑，及得易科罰金刑5月。

狼師判刑8年

判決書指出，楊男夫妻在台中市經營國中、小學安親班，楊某負責自然、物理、數學等科目，其餘由楊妻負責，被害人小安從小三至小五都在該安親班上課，被害時未滿12歲。

小安指控，103年9月1日起至105年6月30日期間，楊姓輔導老師趁她在安親班2樓教室寫作業，以手伸進她褲子撫摸。有一次她在安親班1樓教室訂正作業，楊師以手隔著衣物觸碰她胸部，還摸她肚子問「舒不舒服」？

假裝關切 伸狼爪

小四下學期，有次在安親班教室走道，楊師趁機以生殖器隔衣物碰觸她臀部性騷擾。還有一次在安親班1樓往2樓樓梯間，楊師關切她上衣沾染墨汁，以手隔著衣物觸胸部及陰道。

105年升小五暑假期間，在安親班1樓教室，楊師趁她難以入睡，坐到身旁以手伸進她褲子。案經小安母親報警處理，經送醫後發現小安有陰道陳舊痕跡。

楊師矢口否認，辯稱應該都是不小心滑到，安親班人多，只要一喊大家都聽到，他絕對不敢。

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