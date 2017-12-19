《疑虐死女童案》哥哥︰爸媽常打妹妹 家暴殺人罪法辦父母

2017-12-19

女童無法控制便溺

〔記者鄭淑婷、陳昀／桃園報導〕桃園市5歲黃姓女童疑遭虐死案，警方調查，女童的哥哥透露：「爸媽常打妹妹」，又說，16日晚間妹妹又被爸爸持衣架毆打、腳踹，女童父母昨被依家暴殺人罪送辦。桃園檢方昨會同法醫相驗，發現女童頭部有傷，不排除顱內出血致死，但女童有無法控制便溺問題，是遭虐死還是身體問題，將於20日解剖複驗、釐清。

36歲黃父開貨車，34歲黃母是家管，兩人均無前科，也無家暴、管教過當等紀錄。檢警調查，5歲黃姓女童僅9公斤，遠低於同年齡孩子的正常體重，16日晚間她疑因吵鬧、便溺等問題遭父親持衣架、腳踹教訓，女童疑因重心不穩、跌倒撞到頭部。

女童喊頭暈 母未送醫

隔天上午女童曾喊著「頭暈暈」，但媽媽未於第一時間送醫，只簡單餵她喝牛奶當早餐，直到下午2點多黃父下班返家，見女兒狀況不對勁，才趕緊抱到醫院，但女童到院前已無呼吸心跳，急救後不治。

醫院發現女童身上滿是新、舊傷痕，懷疑女童遭虐待，立即通報警方及社工，警方隨後將女童父母拘提到案，當時2人情緒十分鎮定。

檢警調查，黃姓女童有15歲、6歲的2個哥哥，身體狀況都正常，並無遭虐打跡象，女童被打時哥哥在旁目擊，媽媽也在一旁，女童的2個哥哥目前由阿姨暫時安置。

2個哥哥暫由阿姨安置

檢警指出，女童因無法控制便溺，被父母經常性的出手教訓，甚至曾因此問題被幼兒園拒於門外。檢察官昨率法醫相驗遺體，女童父母被帶到醫院時不發一語，檢方勘驗發現，女童額頭紅腫，胸、腹有大面積瘀傷，四肢也有新、舊傷，不排除女童可能因頭部撞擊、顱內出血致死。

鄰居說，黃家一家5口去年才購入目前所住的公寓，但很少看到女童媽媽，鄰居對這一家人並不熟悉。