加蓋違建大火 房客嗆昏險死

2017-12-19

2度被拆又偷蓋

〔記者曾健銘、陳心瑜、何玉華／新北報導〕新北市三重區1棟透天厝，3樓違建加蓋，兩度遭檢舉拆除，張姓屋主卻兩度自行復建，昨透天厝2樓疑電線走火，竄出火舌、濃煙，住3樓違建的49歲王女逃生不及遭濃煙嗆傷，一度失去呼吸、心跳，經搶救仍傷重昏迷。

最高可判1年或併科罰30萬

新北市政府違章建築大隊副大隊長陳嘉興表示，發生火警的三重區三張街25號透天厝和隔壁27號民宅，是同個屋主所有，25、27號的頂樓3樓分別違法隔為2間套房，2010年3月被檢舉加蓋，同年8月拆除；今年7月再度被檢舉，9月8日拆除屋頂及隔間後結案，未料屋主又偷偷蓋回來以致釀禍，昨現勘後已重新開出認定書，依違反建築法將屋主移送地檢署強制執行，可處1年以下徒刑、拘役或併科30萬元以下罰金。

警方調查，起火的透天厝原為2樓建物，張姓屋主自行加蓋至3樓，2樓隔成2間套房，1樓與3樓均為整層住宅，單層面積約15坪，分租給不同房客，3樓違建曾遭檢舉、拆除，屋主又自行復建。

昨上午7時許，透天厝2樓後側套房疑似電線走火，竄出火舌、濃煙，住在該房的28歲林男與隔壁房的51歲王女，嚇得奪門而出，在睡覺的1樓蔡姓女房客聽到鄰居呼喊也驚醒，及時逃出。

2樓王女逃出後，想起妹妹還在3樓，心急如焚呼喊：「快出來啦！要燒上去了！」但始終未見妹妹逃出，直到消防人車灌救後，在3樓客廳救出已無呼吸、心跳的妹妹，送醫搶救恢復生命跡象，仍在加護病房觀察；離起火點最近的林男吸入過多濃煙輕微嗆傷，仍須插管治療。

警約談 張男瞎扯︰我不是屋主

鄰居說，2樓王姓女房客在該處租屋4年多，今年12月1日，胞妹也在她介紹下，以每月7000元租下3樓，都還未婚的2人感情不錯，常一同出入。

警方約談張姓屋主協助調查，張男面對媒體卻瞎扯：「我不是屋主，我的手機掉了來報案協尋，不要拍我！」對於違建險害命三緘其口，不願多談。