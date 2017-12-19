血洗彰中日 警如臨大敵

2017-12-19

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化地區臉書社團「靠北彰中」日前出現一篇「12月18日，等著看吧，…彰中人一定得死！」嗆聲要「血淋彰中」的瘋狂言論，引發師生恐慌，國立彰化高中和警方昨天如臨大敵，警方一早出動便衣和制服警察到校站崗，校方也取消晚間自習，不過還是有家長擔心，不敢讓孩子上學，共有27名學生請假，比平常增加1倍。

家長憂心 請假生倍增

雖然昨天沒有狀況發生，但警方指出，這則言論已涉刑法恐嚇公眾等罪嫌，不容許有心人士、或民眾惡作劇製造社會恐慌，將依法究辦。彰化警察局長楊崇德表示，已掌握重點線索，請求刑事警察局協助破案。

引發恐慌的PO文嗆聲「要讓所有彰中人陷於水深火熱之中」、「鄭捷是我的偶像、心靈導師，伊斯蘭國教我怎麼除異端」，更嗆聲「教官你來抓啊，我讓你人頭落地」，進一步恐嚇「彰中人一定得死，我說到做到」，還寫出「12月18日，你們將葬送在華陽岡上」等具威脅、恐嚇字句。

彰化警方請刑事局協助調查，初步發現，發布此一言論的伺服器在中美洲巴拿馬註冊，經由巴拿馬等境外網站，再轉貼到彰化地區臉書社團「靠北彰中」。

虛擬IP設在巴拿馬

警方認為，幕後「藏鏡人」可能經由台灣的網路「翻牆」到美國限制外地連結的美國網站，再以美國做為跳板，連結到巴拿馬註冊網路虛擬位址IP，製造網友人在巴拿馬假象，再由網友分享轉貼到彰化的社群網站。

彰中校園有3個出入口，校方昨只開放側門，臨中興路的大門和進出停車場的側門暫時封閉，只讓學生由其中一個側門進出，且學生需憑學生證進入，家長及訪客憑證換證，並書寫學生姓名或拜訪對象，才能進校園。

校方促學生結伴勿落單

校方除配合警方加強校園內、外安全，也取消昨晚留校自習，昨天全校學生請假人數27人，比平常增1倍。

彰中學務主任黃偉耿說，彰中面對前所未有的致命威脅，家長關切電話從來沒有斷過，而學校也召開校園安全委員會議，不敢輕忽這則網路恐嚇言論。目前已要求學生要結伴同行、互相照應，並且避免單獨行動，下課最好盡早回家。