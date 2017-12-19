妒夫雙刀闖遊藝場 10幾刀剁死櫃台妻

2017-12-19

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣成功鎮41歲男子張均彰，懷疑34歲越南籍陳姓妻子到小吃部上班，又與其他男人友好，17日深夜酒後持菜刀及水果刀，氣沖沖到陳女工作的成功電子遊藝場，3分鐘內朝站在櫃台內的陳女頸部等部位猛砍10多刀，直到倒地不起，陳女頸部等多處刀傷，大動脈被砍斷，經急救昨凌晨不治。

命案現場離警局不遠

命案現場離成功警分局不到800公尺，警方昨依殺人罪嫌將張男移送台東地檢署，檢察官向台東地方法院聲請羈押獲准。

殺妻張男收押

據了解，張姓夫妻倆結婚10餘年，育有2名小孩，陳女待人親切有禮，夫妻間因感情問題常吵架，陳女目前在成功電子遊藝場工作，今年3月曾遭家庭暴力，7月拿到2年的通常保護令，目前分居，小孩由張男及家屬照顧。

張男懷疑妻子有在小吃部陪酒，與其他男子過從甚密，他17日晚間酒後，從家裡拿著一把菜刀、一把水果刀，衝上位在2樓的成功電子遊藝場，見妻子站在門口旁的右側櫃台內，二話不說拿起刀就往妻子頸部一陣猛砍，陳女隨即以手抵擋，張男仍往她頸部、手部、腹部及腿部連砍10多刀，直到倒地不起，才將菜刀丟在現場離去。

事發時只有一名男子在玩電動機台，乍聞陳女哀號聲，回頭查看，被眼前的砍人畫面嚇到，回神後張男已棄刀離去，男子見陳女倒臥櫃台內，趕緊報案。

玩電動男嚇得報警

警方當晚10時40分接獲通報趕抵，只見陳女倒臥血泊中，救護人員送醫時，已無生命跡象，陳女因頸部等多處刀傷，送醫急救不治。

警方調閱現場監視錄影器，發現砍人凶嫌是陳女的張姓丈夫。而張男行凶後，穿著血跡斑斑的衣物，到另一家小吃部喝酒，並向店內小姐透露剛剛殺害妻子，最後在友人勸說下，到東河分駐所投案。

友人勸說 張男投案

張男被帶到分局後供稱，不滿妻子和他的仇人在一起才行凶，對砍妻感到後悔。

警方查獲血衣及雙刀

警方查獲血衣、血褲及凶刀，其中菜刀遺留現場，另一把水果刀在成功鎮麒麟路旁草叢尋獲。