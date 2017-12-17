LINE購物詐騙猖狂 65組ID千萬別加好友

2017-12-17

〔記者邱俊福／台北報導〕不少民眾都有收到「朋友」LINE來購物訊息的經驗，對方除了報好康，還常提醒「詳情請加LINE：a09XXX」等；刑事警察局昨天表示，這類訊息幾乎都是詐騙，民眾要小心。

刑事局 「165」反詐專線統計，今年10月到上週已有956位民眾遭65組LINE ID，以加入好友私訊購物方式詐騙。歹徒首先盜用民眾臉書帳號，張貼「朋友的通訊行新開幕，熱門iPhone手機活動價限量優惠中，詳情請加LINE：a09XXX」等各式好康訊息，許多網友見是從朋友的臉書張貼出來的訊息，不疑有他加LINE。

以限時優惠誘匯款 再封鎖被害人

雙方互加好友後，歹徒會告知手機是限時優惠，如不先匯款，就將機會讓給下一位幸運兒，被害人深怕跟千載難逢的機會擦身而過，連忙匯款，將匯款明細拍給歹徒時，對方還會假好心告知將「立即出貨」，但被害人苦等不到商品，再透過LINE回撥或詢問，才發現對方不讀不回，早將被害人封鎖。

刑事局表示，即日起將於「165」官網、「165」反詐騙APP、「165」臉書粉絲專頁及「165」LINE反詐騙宣導群組，公布這65組詐騙LINE ID，並每日更新，讓民眾掌握哪些LINE ID就是詐騙帳號。刑事局提醒，對於加入LINE的要求，一定要小心查證。