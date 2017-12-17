小一生撿到16.5萬招領 失主：比中樂透還開心

2017-12-17

街頭忍寒風等30多分鐘

〔記者謝介裕／南投報導〕年僅7歲的南投縣竹山國小一年級學生夏昌宏，撿到放有16萬5000元鉅款的長皮夾，夏小弟弟未動貪念，站在街頭苦等失主未果，在阿公陪同下將錢送交派出所，竹山鎮公所主秘洪丞俊焦急趕往警所認領，開心直稱「比中樂透還開心！」昨天是國小119週年校慶運動大會，竹山分局偵查隊長林再豪率隊上刑警到場，公開表揚夏小弟弟拾金不昧的美德，讚許他是全校學生楷模。

警方說，夏小弟弟7日放學返家途中，在延和國中鹿山路、大智路附近拾獲1只長型皮夾，裡頭塞滿厚厚一大疊千元大鈔，夏小弟弟腦海浮現老師在課堂上「撿到東西須物歸原主」的教誨，忍著寒風在街頭等候30多分鐘，但遲遲未見失主前來尋回。

返家告訴阿公 齊赴警局

夏小弟弟來自單親家庭，父親外出工作，平時多由阿公阿嬤協助照料，他返家後告訴阿公撿到錢，但沒人來找尋，阿公打開皮夾確認有大筆現金，告訴孫子「我們交給警察處理」。祖孫兩人立即將皮夾送到竹山派出所，值班員警清點金額有16萬5000元，依拾得物作業程序受理及公告認領。

校慶日接受公開表揚

皮夾失主是竹山鎮公所主任秘書洪丞俊，這筆錢是要用來支付茶葉的貨款，原以為錢掉了是找不回來的了，看到警方po網協尋，趕緊前往認領，他對夏小弟弟的義行非常感激，祖孫倆不求任何回報，洪丞俊堅持購買文具用品致贈夏小弟弟，表彰他拾金不昧的義行。

林再豪說，對一般人而言，16萬5000元是一大筆錢，夏小弟弟未生貪念難能可貴，因此特別利用昨日校慶活動前往學校予以表揚。