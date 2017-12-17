戴鋼鐵人面具搶超商 父掩飾他出國

〔記者江志雄／宜蘭報導〕邪惡鋼鐵人搶超商！29歲男子毛正言前天凌晨頭戴鋼鐵人面具，持刀闖入宜蘭縣羅東鎮一家超商，行搶1萬9500元現金後騎車逃逸，由於鋼鐵人面具極為醒目，警方循面具及車牌追查，案發19個小時後，將犯錯的鋼鐵人逮捕歸案。
前天凌晨3時50分，毛男戴著鋼鐵人面具，身穿綠色帽T外加橘色雨衣，持刀進入羅東鎮傳藝路某家超商，走向櫃台亮出30公分長水果刀，向男店員大聲喝令︰「錢拿出來！」打開收銀機搶走1萬9500元，再騎機車逃逸。
羅東警分局發現嫌犯相當狡猾，犯案前後不斷變換衣物，意圖逃避查緝。超商監視器拍下毛男臉上的鋼鐵人面具，他走出超商後，迅速拿掉面具，換戴安全帽騎車逃逸，警方依循歹徒逃逸路線，調閱沿途上百支監視器畫面交叉分析比對。
專案小組以面具及機車車牌追人，鎖定29歲毛男涉案，前夜11點到毛男羅東鎮住處查緝，毛父還替兒子掩飾稱：「我兒子出國讀書，人不在台灣，不是他幹的！」但警方清查毛男無出境紀錄，經向毛母曉以大義後，毛母坦承兒子躲在2樓房內；警方上樓逮人，起獲作案用水果刀、剩餘贓款4500元，並在其住家附近溝渠撈起鋼鐵人面具。
毛男供稱，因長期失業，不想跟父母伸手要錢而出此下策。警方在毛男房間內發現不少面具，作案用的鋼鐵人面具也是他的收藏品之一。毛男供稱，犯案後帶著贓款上台北吃吃喝喝，警訊後依強盜罪將毛男移送宜蘭地檢署偵辦。