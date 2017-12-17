相戀4年／小情侶摔車 16歲女遭後車撞死

2017-12-17

疑閃小動物 撞電桿

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣14歲龍姓少年前晚騎機車載16歲劉姓少女，在台3線自撞電線桿，劉女彈飛到車道上，當時傷勢不重，還能坐起關心龍少情況，沒想到隨即遭45歲男子戴文夏酒駕撞上來，戴男輾壓少女後肇事逃逸，劉女送醫不治；警方漏夜將戴男緝捕歸案，除查出他酒駕，酒測值0.73，還赫然發覺他連同這次，已是第7次酒駕被查獲。

第一時間還關心男友傷勢

龍姓少年現就讀國三，劉女讀高一，龍少表示和劉女是男女朋友，兩人已交往4年，感情很好，意即他10歲就讀國小五年級時，就和讀小六的學姊成為一對小情侶。龍少昨天以小大人的語氣悲傷地說，不敢相信最愛的女友「就這樣走了」。兩人臉書都放上親密合照，如今因龍少無照騎車、加上戴男酒駕釀成意外而天人永隔，令親友不勝唏噓。

不敢相信最愛就這樣走了

警方調查，15日晚上9點多，龍姓少年騎機車載劉女準備去桃園龍潭的寵物店，行經新竹縣關西鎮台3線55.8公里北上車道一處大彎道時，龍少疑為了閃避突然竄出的不明小動物，猛力撞上路旁電線桿，造成機車嚴重毀損，撞車時只造成輕傷的劉女，因撞擊被彈飛到內、外車道間，一度坐起呼喚龍少，沒想到接著就被戴男駕車自後方猛撞上來。劉女遭輾壓傷勢嚴重，送醫不治，龍少腳底撕裂傷、身體多處擦傷。

警方調查，戴男一度停車開門，但警方獲報趕抵時，戴男已離開未留在現場。警方調閱監視器追查，昨凌晨3點半前往關西鎮馬武督將肇事逃逸的戴男逮捕，雖已事隔近7個小時，呼氣酒測值仍達0.73。

戴男供稱前晚在關西喝酒後，準備去桃園龍潭買東西，沒想到途中發生車禍；戴男對於怎麼撞上劉女的，直說「不知道，不記得了」。警方調查發現，戴男是酒駕累犯，15年來已有6次酒駕被查獲紀錄，這次是第7次。