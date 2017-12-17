走私史上最大宗海洛因／船長運毒 判無期徒刑

2017-12-17

〔記者黃良傑／高雄報導〕「永富升壹號」漁船自緬甸外海載運1800磈、重693公斤高純度海洛因磚，黑市價逾60億元的我國史上最大海洛因走私案，高雄地院認定罪行重大，將船長蔡志章判處無期徒刑，郭姓等4名船員分判17至18年不等徒刑，可上訴。

判決指出，52歲船長蔡志章去年10月至中國深圳，接洽自稱「彭鴻明」的男子，彭要他返台後找郭、邱、許等船員運毒，分別給他們5萬至50萬元不等代價。

海巡署獲報監控，查出蔡男今年3月到柬埔寨，與綽號「小胖」男子接洽運毒細節，隨後回台駕駛71噸永船從高雄出港，航行至泰、緬西南外海，自一艘泰國籍船隻接駁海洛因磚，以黃色麻布袋包覆成30包。蔡教唆船員在麻布袋內裝入泡棉墊，蓋住碰墊頂端，密封後再用繩索套住碰墊，放置甲板、船頂等處，依「彭鴻明」指示航行至中國平潭外海。

高雄地檢署指揮海巡、警調等單位展開海上緝毒行動，今年5月派「金門艦」監控永船，再於烏坵東南約12.5浬海域登檢，逮捕蔡男等5名台籍船長和船員。

蔡辯稱，對方告知是要運送K他命或安非他命，直到出海後才改稱要去載的毒品有改變，出海前不知是載運一級毒品海洛因；船員也辯稱，船長原本只說去釣魚，出海前才改口說是運K他命，但均未獲法官採信，將5人各依犯罪情節重判。