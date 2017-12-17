海峽中線運毒 中國1船5人逮回收押

2017-12-17

安毒半成品 可毒害200萬人

〔記者劉禹慶、邱俊福／綜合報導〕澎湖警方接獲線報，指中國「閩龍漁運60894號」漁船載運逾500公斤安非他命先驅原料「氯假麻黃鹼」，預定海上交運我國漁船，此批原料若侵台成功，可製成404公斤安毒成品，毒害全台高達200萬人次；檢警巡前天展開海上緝毒行動，逮捕中國船長楊亞興等5人，全部收押偵辦，也一舉起獲黑市價1億元的506公斤安毒原料。

檢警表示，台灣毒品7成來自境外，而其中的8成來自中國，走私毒品又以二至四級毒品原料為最大宗，原料入台後再於台灣產製為成品，因嚴重毒害台灣，我政府不僅宣示全力反毒，同時將「海上截毒」列為查緝重點之一。

澎湖縣刑警大隊日前接獲情資，指毒梟利用澎湖為毒品轉運站，由中國漁船運毒，再僱澎湖漁船到海上接應。警政署派刑事局中部、南部打擊犯罪中心4名幹員抵澎，會同澎湖縣刑大3名幹員，報請澎檢主任檢察官劉仕國偵辦，前天搭澎湖海巡艇出海。

境外毒品 8成來自中國

巡艇在海峽中線一帶發現「閩」船現身，因海浪波濤洶湧，情資中接應的澎船未現蹤，檢警擔心閩船脫離掌握，立即強攻登船，在船內起出20塊、重506公斤安毒半成品。警巡人員將閩船及中國船長、船員押回，同時用「拉曼檢測儀」鑑識查扣物為第四級毒品氯假麻黃鹼，因純度達百分之97，致初驗試紙一度誤辨為安毒。澎檢表示，因接應漁船逃逸，將擴大追查接應嫌犯到案。

警方指出，使用氯假麻黃鹼可縮短產製安毒時程和減少臭味。我國毒品危害防制條例規定，運輸二級毒品（如安非他命）可處無期徒刑或7年以上有期徒刑；運輸四級毒品可處5年以上、12年以下徒刑；由此顯示毒梟十分狡猾，一旦失風被抓，因是運輸四級毒品，刑責較輕，但506公斤氯假麻黃鹼卻可產製404公斤安毒，實質危害程度不比二級安毒少。