罵綠蛆噁心寄生 女拗沒侮辱意圖

2017-12-17

〔記者張瑞楨／台中報導〕中國籍楊姓女子嫁來台後取得台灣身分證，加入LINE群組「中國─台灣愛國主義自願者協會」，發現羅姓男成員在群組內張貼到中國旅遊的照片，楊女貼文辱罵：「我們所有的陸配姊妹都知道您是綠蛆」，還提到「綠蛆就是噁心的寄生蟲」，遭羅男控告公然侮辱；楊女辯稱，以為「綠蛆」是民進黨綠營的統稱，不知「綠蛆」是侮辱之詞；台中地院不採信，將她判處罰金6000元、緩刑2年確定。

判罰6千、緩刑2年

判決指出，47歲高職畢業的楊女嫁來台灣，設籍金門縣，案發時住彰化縣，她加入有48名成員的LINE群組「中國─台灣愛國主義自願者協會」，楊女不認識羅男，雙方亦無過節。

今年4月2日，楊女見羅男在群組內張貼到中國旅遊照片，竟留言指責羅是綠蛆，還說綠蛆就是噁心的寄生蟲。羅男引述教育部重編國語辭典修訂本，指出「蛆」一詞，原指蠅類的幼蟲，多寄生於不潔淨的地方，若用來形容他人，具有貶損他人、暗指他人腐敗、迂腐之意。楊女辯稱，她從中國嫁到台灣，不了解台灣用詞，她所指的「綠蛆」是對綠營的統稱、同義字，沒有侮辱之意，願向羅男道歉。

台中地院簡易庭認為，楊女在群組內討論到「綠蛆就是噁心的寄生蟲」，顯然知道這是負面貶損用詞，認定她欠缺法治觀念，依公然侮辱罪判處罰金6000元；台中地院認為楊女取得羅男諒解，維持一審罰金6000元判決，但宣告緩刑2年。