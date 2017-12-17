恐怖情人認錯人 狂追無辜女轟6槍

2017-12-17

誤當鄰居是女友的新歡

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣41歲男子陳英傑不滿女友要分手，雙方吵完架後，把女友街坊的賴姓女子誤認為要接送女友的新歡，持瓦斯槍逛追賴女座車，攔下後朝駕駛座車窗連開6槍，把車窗射得碎裂，嚇壞賴女。警方循線逮獲陳男，起獲海洛因、安非他命等毒品。

警方調查，陳男有毒品、強盜、搶奪等多項前科，之前從事泥水工，目前無業。陳男因不滿女友要分手且避不見面，曾前往女友位於竹南鎮的住處鬧事。

昨天上午7點，陳男搭乘邱姓友人汽車前往女友住家與女友談判，爆發口角；吵完架後，陳男準備離開，適巧賴女開車返回，陳男誤以為是女友新歡要去接送女友，叫邱姓友人開車上前攔阻。

賴女被對方車輛的舉動嚇著，加油門想擺脫，此舉更讓陳男「確信」是女友新歡，再叫邱姓友人跟上，2車追逐數百公尺，賴女情急，忘記中正路上的中港派出所已搬遷，開過去對著大門緊閉的派出所猛按喇叭求援。此時邱男的車追上，坐在副駕駛座的陳男掏出手槍、開啟車窗，近距離朝賴女的駕駛座車窗開了6槍後離去，嚇壞賴女。

家前遇煞 還好人無恙

警方獲報，根據賴女陳述調閱監視器畫面，循線到新竹市香山區將陳男及邱姓友人逮獲，同時起出毒品。陳供稱「認錯人了」，因被害人剛好駕車回來，誤認被害人為女友新歡，才對汽車開槍洩憤；訊後被依殺人未遂、毒品、槍砲等罪嫌送辦。