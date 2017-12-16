性交易糾紛不起訴 反被揪出18年前性侵惡行

2017-12-16

〔記者陳慰慈／新北報導〕43歲男子陳宏仁涉嫌隨機性侵路上落單女子，檢警在被害人下體採獲DNA，因警方DNA庫當時未建立陳男樣本資料，無法比對，讓惡狼逍遙法外18年；直到去年6月，陳男因一起性交易糾紛挨告性侵獲不起訴，但檢警驚訝發現，陳男DNA檢體與18年前性侵懸案相同，新北地檢署昨依強制性交罪嫌將陳男起訴。

88年1月16日晚間7時許，被害女子獨行經過新北市蘆洲區集賢路，遭躲在暗處的陌生男子拉進工地並強壓性侵得逞，女子回家後不停哭泣，母親驚覺女兒被性侵，報警處理，惜當時無監視器畫面，女子因天色昏暗，未看清性侵犯長相特徵，僅知對方犯案時戴著手套，檢警在被害人下體採獲精子細胞檢體，但警方DNA庫未建立嫌犯樣本資料，無法比對，案件無法偵破。

去年6月，陳男上網找援交妹，性交易過程爆發拉扯衝突，援交妹對陳男提告性侵，宣稱自己「純按摩不做性交易」，但檢方查出陳男表明想要做「全套」，援交妹仍把陳男帶到個人工作室，且工作室內擺放雙人床，非按摩床，認定陳男性侵罪嫌不足。

檢警因性侵案採驗陳男DNA，比對意外發現與88年性侵案嫌犯的DNA相符，陳男喊冤：「我不認識被害人，也沒有性侵對方」；但由於陳男DNA檢體與嫌犯相符，鐵證如山，檢方認定他就是懸案嫌犯，昨將他起訴。