seafood的seafood 妙天控金融名人詐近億

2017-12-16

周武雄曾任高雄銀行董座

〔記者謝君臨／台北報導〕妙天禪師創立的「財團法人釋迦牟尼佛救世基金會」，投資亞太財金顧問公司近億元，妙天日前控訴亞太財金明明虧損連連，卻還以不實資料誘騙基金會投資；台北地檢署14日指揮調查局搜索亞太財金顧問公司，約談該公司前後任董事長楊岐及周武雄、營運長邱淑娟，訊後依詐欺等罪，諭令楊50萬元、周與邱各30萬元交保，均限制出境、出海及住居。

本案告訴人或被告均大有來頭，告訴人為原名黃明亮的妙天禪師，是先前因SEAFOOD事件喧騰一時的「妙禪」劉妙如的師父，他於2011年創立釋迦牟尼佛救世基金會，基金會除弘揚佛法，也有投資理財業務；被告楊岐、邱淑娟，現分別為台緬經貿協會理事長、秘書長，周武雄曾任高雄銀行董事長。

亞太財金涉不實財務報表，妙天指控，亞太財金在基金會投資之前，已虧損上億元，卻涉嫌以不實財務報表等資料，宣稱公司前景良好，穩健獲利指日可待，誆騙基金會投資，基金會在2013年間陸續投入近億元資金，事後發現亞太財金營運岌岌可危，甚至在基金會投資當年度也虧損1億5000萬元，累積虧損逾3億元，已超過該公司資本額。

亞太財金 掛名者來頭不小

北檢指揮調查局北部地區機動工作站搜索亞太財金顧問公司，以嫌疑人身分約談該公司前後任董事長楊岐、周武雄、營運長邱淑娟。

被告辯：投資有賺有賠

據悉，3人應訊時否認犯行，強調投資本就有賺有賠，未以詐術行騙。檢方訊後以涉犯詐欺等罪諭令3人交保候傳，持續追查有無其他被害人遭詐及亞太財金的金流情況，全案擴大偵辦中。