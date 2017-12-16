黑道勾統促黨／陪唱「色」局 竹聯幫孝堂逼學狗爬勒索

2017-12-16

〔記者吳仁捷／新北報導〕擔任中華統一促進黨專員、綽號「一帆」的竹聯幫孝堂份子黃康洺，在台北一○一大樓開地下錢莊兼暴力討債公司，教唆幫眾拿黏鼠板黏國小女老師臉頰，黃嫌十二日被逮。警方進一步查出，他落網前一天，另在新北市押走廖姓運將，以電擊棒凌虐、逼迫學狗爬，強取六千元後丟包。

黃康洺是統促黨專員

警方調查，廖姓司機叫來林以真等兩名傳播妹陪唱，言明一小時一千元價碼，廖男「加時」四小時，林女原說不收「加時費」，事後打電話向廖男要錢，還說「叫妹不給錢」犯大忌，雙方談妥再給四千元，約在板橋交錢，林女卻找來黃康洺、小弟劉男與另名林姓傳播妹，埋伏擄人取財。

十一日中午十二時許，廖男到板橋南雅西路付錢，一下車就被黃嫌等四人拉到騎樓痛毆，隨即被押上黃嫌的休旅車，廖男被載到三重一處停車場，遭黃嫌電擊毆打、逼迫學狗叫，惡煞打傷廖男頭部、下顎、耳朵及肩膀，林女則在旁用手機攝影，被害人交出身上六千元給林女，眾人將運將丟包現場。

案發時已有人報警，約一小時後，警方逮到黃嫌等四人，詢後依妨害自由、傷害及槍砲等罪移送法辦。

警方查出，黃康洺化名「黃順風」，在臉書分享張安樂粉絲團訊息；黃嫌透露，現竹聯幫特定堂口成員如孝堂，必須加入中華統一促進黨，他個人也有意願入黨。