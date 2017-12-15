法官開車被撞 肇逃重回現場自首

2017-12-15

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭地院張姓男法官開車遭無照林姓少年騎機車闖紅燈撞擊，林少與後座邱姓少年受傷，車禍後張法官竟未停車，直接駛離現場變成肇事逃逸行為，隨後才折回向警方自首；合議庭認定肇事責任是騎車少年，張也坦承犯行，雙方和解，將張姓法官判刑8月、緩刑2年，須支付公庫5萬元。

對於這起被撞者未犯過竟肇逃的「特殊肇逃」行為，張姓法官事後告訴警方：「被撞到時突然緊張、神智不清才離開，繞一圈之後就回來。」

47歲張姓法官是司法官訓練所37期結業，1999年分發到宜蘭地院擔任法官，審判經驗豐富。宜蘭地院發言人黃永勝表示，承審此案的合議庭依法審判，全案確定後，法官自律委員會將依照自律要點決定張姓法官的去留。

判決書指出，今年1月間，張姓法官下班後駕駛自小客車行駛宜蘭市中山路1段，行經一處路口時，被當時17歲林姓少年騎車違規闖紅燈撞擊，林少與後座邱姓少年均受重傷。案發後，張姓法官未停車查看，駕車駛離現場，警方到場處理，之後他才開車回到案發現場自首。

張姓法官雖與被害人家屬以3萬元和解，檢方仍偵結起訴。地院合議庭認為，張在肇事後約10分鐘旋即返回現場自首，庭訊時坦承犯行，被害人同意不追究責任，加上主要肇事責任不在張姓法官，依此判決，可上訴。