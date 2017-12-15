婦自摔躺地板16小時 夫有預感越洋電話救人

2017-12-15

癱瘓有意識但無法呼救

〔記者黃文瑜／台南報導〕61歲許姓婦人本月10日早上在家中跌倒癱瘓，雖有意識但無法呼救，就這樣癱倒在自家廚房將近16小時，在中國出差的丈夫一直聯絡不上妻子，心中突有「不好的預感」，跨海打越洋電話求救，警方幫忙找人，一破門果真聽到婦人微弱呼救聲。警方說，還好丈夫有打電話，否則恐變成自家版「127小時」！

如電影《127小時》情節

電影《127小時》中的主角，因發生山難，無法求救引發強烈生存意志，直到127小時後才獲救。許姓婦人當天上午不小心在自家3樓到2樓間的樓梯摔倒，疑腰椎受傷，痛到無法起身，倒在地上無法動彈，嘗試喊叫也沒人聽見，加上沒有進食，擔心體力不支就沒再繼續喊叫希望保持體力，手機和電話一直響，她也無法去取手機或聽電話。

「覺得死亡離她越來越近」

隨著天色漸暗感到絕望無助，覺得死亡離她越來越近，就在絕望之際，突然見到破門而入的警察和消防人員，頓時感動得流下眼淚，知道自己獲救了。

警消破門而入 婦感動流淚

警消人員到場後敲破玻璃門，將門鎖打開，呼叫婦人名字，婦人發出微弱的求救聲，大家循聲在漆黑的2樓廚房找到她。許婦事後說，當天上午要到2樓廚房做早餐時，不慎跌落樓梯爬不起來，整日沒進食，也拿不到水喝，一度嘗試拿東西鉤水壺也鉤不到，以為自己會這樣死去。