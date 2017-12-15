高職生畢旅太興奮 半夜抓狂喊放開我

2017-12-15

〔記者黃建華、王善嬿／綜合報導〕嘉義東吳高職畢業旅行，前天到高雄市義大遊樂世界遊玩，晚間下榻高雄市國賓飯店，一名高三男學生昨凌晨出現歇斯底里症狀，不斷躁動、嘶吼，大喊「我還有救」」、「我控制不了，不要拉我、放開我」等語，失控時間長達2小時，師生嚇壞以為「中邪」，打119求助，同學與救護人員費了一番工夫才合力把他抬上救護車送醫。昨午檢查的結果是沒生病，已請家長帶回嘉義縣家中休養。

在飯店內失控 嘶吼我還有救

對於這起「撞邪」怪事，高職學務主任王棋芳說，該生在校內向來寡言，比較少與同學外出遊玩，前天在義大遊樂世界體驗海盜船、雲霄飛車等遊樂設施，返回飯店時沒異樣，疑似白天太興奮，才會在半夜3點多時情緒失控、咆哮，看不出是否夢遊，因擔心他身體不適，才打119送醫。另有老師接受媒體採訪時說，該生是第一次玩海盜船，研判他因太興奮導致換氣過度失控。醫護人員表示，事涉病患隱私，不便透露病情。

出現頭部撞牆、自殘傾向

據了解，這名17歲男學生參加3天畢業旅行，13日下午前往義大世界，他跟同學說，自己玩海盜船、雲霄飛車都是第一次。前晚投宿高雄國賓飯店，男學生與另3名同學住一房，晚間一度和同學玩遊戲，就寢後一直翻來覆去睡不著。昨凌晨3時突然出現躁動及不安嘶吼，甚至有頭部撞牆、自殘等傾向。

過度換氣？ 送醫沒病返家休養

同學與老師見狀極力安撫，追問「怎麼了？」男學生吼叫：「我控制不了，不要拉我、放開我」等，情況一直持續，後腦還因為掙扎碰撞受傷，到了清晨5時仍未改善，師生只好打電話求助，眾人將他壓制，抬上擔架就醫。

自強派出所所長吳志昇表示，警方獲報到場時，只知男學生無故抓狂歇斯底里，對於事發前是在睡覺還是玩什麼遊戲，警方並不清楚。