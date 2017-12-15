年年喊拆 違建卻創新高

2017-12-15

〔記者鄭鴻達、葛祐豪、張菁雅、洪瑞琴、謝武雄、吳仁捷、鍾泓良／綜合報導〕內政部營建署昨表示，全國包括違建鐵皮屋在內尚未拆除的違建有66萬7940件，創近年新高，現已擬具「加強既存違章建築處理指導綱領草案」，協助地方政府透過多重通報管道，提升清查違建成效，包括「高密度居住使用空間」及「供營業使用之整幢違章建築」均列為優先考慮對象，內政部將督促地方政府加強查處。

內政部指將督促地方查處

桃園市政府建管處表示，違建鐵皮屋屬於一般違建，市府把大型公共場所、農地鐵皮工廠、倉儲列為優先拆除對象，今年拆除農地大型鐵皮屋違建近百件，明年拆除預算也從今年1500萬元增至2000萬元。

台北市建管處表示，屬於83年以前的「既存違建」，除非有重大公安疑慮，先暫緩拆除，若屬83年以後的新違建，就是即報即拆。

新北市消防局說，發現鐵皮屋夾層若供人居住，原本一律要求強拆搬離，後因屋主及業主反映，消防局採取變通做法，要求必須增設第二逃生口才能讓鐵皮屋住人，且須定期接受消防檢查，否則就拆除。

高雄市違建大隊指出，高市府將101年4月後的新違建1萬2193件，已拍照存證列為優先拆除名單，其中不少是頂樓加蓋的違建鐵皮屋；這兩年針對嚴重影響公安的違建已拆除225件。

台中市政府都發局表示，市府配合中央訂定違章建築公共安全方案，會將違建鐵皮屋納入方案中研議，再列出整頓的優先順序，依序執行。

台南市工務局表示，今年至10月份已拆除427件違建，包括影響公共安全的違建鐵皮屋，目前查察列管332件寄宿舍場所，經清查有68件違規，對於影響公安的優先排定拆除，也針對新違建研議加強稽查方案。