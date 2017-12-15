移工悲歌／苦命鴛鴦 見面前夕夫成焦屍

2017-12-15

〔記者魏瑾筠、鄭淑婷／桃園報導〕移工悲歌！12名越南籍移工來台打工賺錢，同擠在鐵皮搭蓋的簡易宿舍，惡火讓其中6人命喪異鄉，罹難者之一的31歲移工馮重俊來台近3年，與妻小分隔兩地，馮妻也申請來台，沒想到前天才抵台，與丈夫見面前夕，還未碰面竟天人永隔，友人難過地說：「不知該怎麼跟她說這個噩耗！」

夫妻隔洋打拚 分開3年

12名移工中，有人來台3、4年，有人僅2個月，平均月薪約2萬多，另要被仲介抽佣。與馮男同在工廠工作的23歲小舅子阮有興，昨天上夜班逃過一劫，他在火場外焦急守候，等到的卻是姊夫噩耗。馮男小姨子哭著表示，姊姊來台，準備到台北的工廠工作，結果一把無情火毀了一個家庭。

妻前天抵台 來不及見夫

馮男妹妹眼看大火吞噬宿舍，數度情緒崩潰癱軟，她說哥哥和嫂嫂在越南育有8歲與2歲兒子，夫妻近3年未見面，哥哥如今喪命，嫂嫂與一對稚子的未來不知道該怎麼辦。

另名罹難25歲移工黃庭預的哥哥表示，兄弟倆來台3年多，分隔兩地工作，他才想要約弟弟吃飯，不料弟弟命喪火場。

6名罹難移工被燒得焦黑見骨，遺體被尋獲時均破碎難辨，親友在火場外雙手合十助念，看到遺體移出時放聲痛哭，其中24歲陳紅水的女性友人哭到癱軟、雙腳跪地，場面令人鼻酸。