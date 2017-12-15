生死一瞬間／踹窗跳樓 移工救己也救人

2017-12-15

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕工廠宿舍凌晨突然發生大火，11名在睡夢中的移工全都驚醒，但轉瞬間僅5人幸運逃出，6人就此命喪異鄉、天人永隔。劫後餘生的30歲移工朱庭武心有餘悸地述說驚險逃生過程，表示當時半夢半醒間聽到有人大喊：「失火了！」才衝出房門就見濃煙瀰漫，還有熊熊烈火，為了求生，情急下當機立斷猛力踹開窗戶，從2樓一躍而下，保住性命。

同事跟跳 2人幸運保命

「當時風力強勁，導致火勢迅速延燒！」朱庭武說，一聽到聲音，就寢的11人都從睡夢中驚醒，他從房間跑到客廳就看到熊熊大火，因強風蔓延極快，為了活命，他冒死衝進火海，連出數腳踢開窗戶跳下，雖然右腳踝扭傷及右臉灼傷，總算保住小命；緊接著30歲的潘黎成也跟著跳，幸運只有嗆傷。

現場監視器拍下驚險過程，畫面顯示有移工從1樓奪門而出，火花不斷從2樓掉落並傳出爆炸聲響，隨後有移工從2樓窗戶跳下墜至1樓。

還有3人跪爬下樓逃生

從1樓逃出的依序為34歲陳文利、26歲阮有海及23歲阮文玉，有人因為火煙太大，採跪爬方式逃出來，3人分別手腳燒燙傷、手腳臉部燒燙傷及雙手掌腳部燒燙傷，2名阮男因傷勢嚴重留院觀察。不幸罹難的6人疑因不敢衝過火海，轉瞬間的不同抉擇，決定了生死。

附近工廠移工指稱，前晚看見該廠移工在廠房附近烤肉、飲酒。朱庭武對此說，隔天還要上班，因此前晚除了1人上夜班，11人在晚上11點就睡下，就寢時無異狀。