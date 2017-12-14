射傷騎士…車行老闆被抄出16把槍

2017-12-14

〔記者王冠仁／台北報導〕車行老闆李志浩日前在雙北市交通樞紐中正橋橋墩試槍，將路過的吳姓女騎士射傷，警方事後查獲槍枝，但發覺該把槍枝無法擊發，懷疑槍枝遭「狸貓換太子」，加上李曾在臉書PO出「炫槍照」，深入追查後，昨前往李的住處與員工住家等處搜索，一舉起獲16把改造槍枝，其中包括當天擊傷吳女的「凶槍」。

警方調查，40歲李志浩7日凌晨闖禍後，當晚與幫忙貼靶紙、撿彈頭的22歲員工李定勳一同被逮，員警在李妻娘家查獲一把改造長槍，但發現長槍動力系統損壞，懷疑李用爛槍「交差」，企圖規避刑責。

警方另探知，李嫌曾在臉書PO出「炫槍照」，進一步追問時，李聲稱「都賣掉了」，但警過濾監視器，發現李試槍當晚並非只有一把槍，懷疑他教唆手下把槍枝藏起來。

查獲傷人凶槍 2員工藏槍送辦

警方追查，37歲曾奕昌、36歲劉育昇等2名車行員工，案發後，接連前往李嫌的北市文山區住家及內湖區另間車行「蒐集」槍枝，再於本月9日將14把長槍、1把短槍藏到曾男的宜蘭老家，以及1把長槍藏在內湖車行。警方昨天收網逮人，從查獲的16把改造槍枝中，找到當天擊傷吳女的長槍。因李妻涉嫌到看守所向李嫌通風報信，與曾、劉等人一併被依滅證罪嫌送辦。