史上最溫馨喊話 警勸服跳樓女

2017-12-14

〔記者王冠仁／台北報導〕周女疑與鄰居吵架心情不好，日前跑到台北市峨嵋停車場頂樓，坐在女兒牆上沮喪說「我想我一輩子就這樣讓人看不起」、「跳下去就能解決問題」，當時情況危急，女警林子惠卻臨危不亂，大喊「沒有人會看不起妳，只有自己會看不起自己」、「妳如果永遠看不起自己，沒有人會看得起妳」，林員的「史上最強溫馨喊話」，果然成功勸下周女，結束一場虛驚。

林子惠 分享自身挫折經驗解危

警方調查，周女情緒狀況不穩定，經常為了一些小事鬧自殺，11日中午又被人發現拿著美工刀，坐在台北市峨嵋停車場頂樓，作勢自殘、跳樓。萬華分局武昌街派出所女警林子惠趕往現場，聽到周女灰心說出「我想我一輩子就這樣讓人看不起」、「跳下去就能解決問題」等沮喪的話後，立刻以帶有哲理的智慧言語回勸：「沒有人會看不起妳，只有自己會看不起自己」、「妳永遠要相信自己是最好的一個人」，周女聽了情緒才漸漸平穩。

林員開始與周女分享自身經驗，表示「我也曾經跟妳一樣，覺得自己是個很爛的人」、「也曾經想要這樣子（跳）下去」，接著再話鋒一轉，告訴周女「只有自己能夠讓自己變得更好」、「妳如果永遠看不起自己，沒有人會看得起妳」，經苦勸近半小時後，總算化解危機。

武昌所警員說，30歲的林子惠在淡江大學歷史研究所期間，認為警察生活充滿挑戰，毅然決然報考特考班，分發到武昌街派出所服務僅1年多，認真負責，對待民眾更是溫柔又有耐心；至於周女部分，警方已聯繫社會局志工加強輔導。

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