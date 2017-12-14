馬偕兒醫BOT案／挨告背信圖利 劉伯恩反控誹謗

2017-12-14

劉伯恩控董事抹黑搞鬥爭

〔記者王定傳、謝君臨／新北報導〕台灣百合正義會日前告發馬偕醫院董事長劉伯恩等人辦理新竹馬偕兒童醫院BOT案時涉犯背信罪嫌，劉等人昨赴台北地檢署按鈴提告誹謗，並指爆料者是馬偕董事，疑與財團勾結護航，為了要續任董事而放消息抹黑，盼檢方查出幕後黑手；正義會昨則強調，BOT案是正義會自行調查發現問題，與董事等無關，且正義會不屬於任何財團。

台灣百合正義會週一赴新北地檢署，對新竹馬偕兒童醫院興建規劃小組成員的劉伯恩、馬偕醫院董事林柏壽、馬偕醫院院長施壽全、新竹院區院長蘇聰賢，告發背信罪嫌；正義會指控，興建規劃小組未獲董事會授權，擅自針對委託獨立機構顧問公司（PCM）部分進行招標，且從發布領標至截標僅6個工作天，有圖利特定廠商之嫌。

正義會稱揭弊與董事無關

劉伯恩、施壽全、蘇聰賢及馬偕董事郭張麗鳳4人，昨赴北檢提告，並透過馬偕發布新聞指，有正義會特定人士，透過臉書、新聞稿不斷抹黑馬偕，所指內容與事實不符，況BOT案根本還未開標何來圖利？

正義會反駁，BOT案被發現有問題，是因正義會從會議紀錄中發現端倪，進而查訪、購買標單後依法告發，與馬偕董事、牧師、長老、醫生完全無關，不涉及誣告及誹謗罪。

正義會並指，劉等人影射正義會與財團勾結護航，要求劉本週前公布財團名稱，否則將提誹謗及求償。