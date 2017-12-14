一味禁止非上策 可尋求第三方幫溝通

2017-12-14

〔記者吳柏軒／台北報導〕聽聞有少年想買機車遭父拒絕而輕生，專長是青少年偏差行為的成功大學教育研究所所長董旭英認為，年輕人物慾不滿足而有偏差行為的情況並非個案，端看其後續嚴重程度，產生原因主要有兩點，第一是該少年的自我價值較低，才把重心依賴到物質上，第二是挫折容忍度低，才會物慾不被滿足，就覺得全世界都毀滅。

董旭英表示，很多情況並無標準答案，但若站在父母層次，建議平常就要多了解孩子個性，看是否容易極端衝動，且當孩子提出要求時，可多問幾個問題，盡量對話讓其反思索取物慾背後的意義，一味講未滿18歲或違法等等，其實少年自己也明白，講了反而沒用。

董旭英說，其實針對物慾，最好從國小就開始訓練孩子兩種方向，第一是「有所選擇必定有所犧牲」，如一個月200元零用金，買了一件東西勢必就會放棄別的東西，第二則是「擁有越多、責任越大」，如孩子拚命要買娃娃可以，但同時也要自己整理房間，不是得到娃娃就什麼都不管。

至於是否什麼都不買給孩子呢？董旭英也不認為極端控制就是最好，重要的是讓孩子學會控制，父母回頭還是應訓練孩子不要整天都把重心寄託在物質上，不要變成「什麼都是我的」，再加上挫折容忍度太低，容易導致偏差行為，畢竟父母也無法一輩子陪孩子，可以從小故意延宕一些需求，如要吃冰淇淋的時候故意隔個1、2天再買給孩子，漸漸學習。另外當彼此溝通有障礙，也可尋求外部資源，找孩子的朋友、其他師長等第三方，或許也能讓孩子聽進去。