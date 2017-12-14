單親爸不贊助買機車 少年賭氣上吊亡

2017-12-14

再2個月滿18歲

〔記者余衡／新北報導〕家住新北市土城區的17歲范姓少年，近日向父親要求買機車遭拒，疑因此想不開，竟在房間內上吊，范父昨晨進房欲叫兒子起床上學，赫見兒子輕生，急忙將他解下施行CPR並送醫急救，無奈愛子最終仍宣告不治。

想買機車慶成年

據了解，范姓少年目前就讀永和區某高職二年級，明年2月就要滿18歲，他見部分同學陸續考取駕照，可以騎乘機車上學、出遊，心裡非常羨慕，於是鎖定一款要價7萬多元機車，開始到加油站、餐飲店打工，盼能在生日前存到錢，完成購車願望。

打工存錢仍不足

對兒子照顧有加的范父，顧及兒子未成年、沒駕照，只好勸阻兒子「等你滿18歲再說」，范少不滿父親頻頻阻攔，曾多次為此找友人訴苦，前晚他再度向父親提及此事，並表示自己存款不足，希望能請父親金援，結果再度遭父親拒絕，雙方發生口角後不歡而散。

昨晨近6點時，范父照例到兒子房門前叫他起床上學，叫了許久未聞回應，還以為兒子是天冷賴床，不料一打開門，卻驚見兒子在窗台邊上吊，雖連忙將兒子解下進行CPR並報案，但最終仍回天乏術；由於現場並未發現遺書，警方僅能初步研判與購車遭拒一事有關。

鄰稱乖巧 想不到會尋短

鄰居透露，范家住當地已10多年，范父是水電工，5年前與妻離異後，一肩扛起3個兒子的養育責任，范少排行老大，向來乖巧懂事，有時會跟父親一起出門工作，親子關係十分融洽，不料如今卻傳出因買車不成尋短，讓人難以置信。

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