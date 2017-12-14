頂加鐵皮屋火警 勇衝火場 義消小隊長殉職

2017-12-14

〔記者陳彥廷、李立法／屏東報導〕屏東縣一處頂樓鐵皮加蓋處前晚起火，41歲義消小隊長李俊宏進入火場找起火點，疑濃煙過大，在火場內迷向受困，被救出時嚴重嗆傷已無呼吸心跳，緊急送醫搶救，家屬昨同意放棄急救，李俊宏英勇殉職。

新園鄉五房村雙園大橋下方的三樓透天厝前晚9時許發生大火，義警消39人到場發現，透天厝頂樓鐵皮加蓋處起火。

控制火勢後部分人員撤出，卻發現隔壁透天厝（同屋主所有）也出現火光，當時義消李俊宏和其他警消，背上氣瓶到2樓尋找起火點，因濃煙過大一度要後撤。

屏東縣消防局表示，李俊宏疑似深入火場，現場濃煙密佈伸手不見五指，加上紙箱、報紙等雜物阻路線及視線，致遭濃煙嗆傷，其他警消再度進入救援，並在窗檯邊呼救，李俊宏被救出時已無呼吸心跳，緊急送醫搶救，昨近凌晨兩點家屬同意放棄急救，宣告殉職。

遭嗆傷 救出已無心跳

事後檢查發現，李姓義消氣瓶氣壓尚充足，能在火場再待10分鐘，可能因火場視線極差，出現迷向情形，且頭部亦有傷口。據傳，李姓義消曾在火場傳出微弱呼救聲。

當地居民指稱，該兩棟透天厝曾是小型超市，後方為鐵皮加蓋疑似作為雜物儲存用，不過鐵皮區的樓地板疑未使用防火建材。參與救援的人員說，當時以手觸摸，發現後方樓地板已燒穿，所幸及時察覺才未墜下。

鐵皮加蓋火警最危險

消防員說，鐵皮加蓋發生火警最危險，除易聚熱外，受熱後還常發生坍塌，且受熱的鐵皮易引燃其他物質，都是火場救援大忌。

新園鄉公所表示，近日將安排人員查察，官員坦言，在該區出現鐵皮屋，基本上就是加蓋的違建。

撫卹金逾千萬

屏東縣消防局初步認定李俊宏符合因公殉職要件，粗估撫卹金額將超過1000萬元，希望儘快申請核撥，幫助家屬渡過難關。

屏東縣義消總隊長林清海除協助家屬善後，並叮嚀打火弟兄水火無情，在險地救難，千萬要注意自身安全。