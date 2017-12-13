毛警官＋空拍機 3D監控包抄逮毒犯

2017-12-13

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯警方前晚首度結合「毛小孩」及空拍機，到特種行業進行3D緝毒，除了空拍機全程監控建功外，3隻向關務署海關緝毒犬培訓中心借調的緝毒犬，首次與警方配合就「賓果」，聞出陳姓男子身上及其掉落的吸食器有毒品味，讓陳男只好乖乖認罪。

3隻借調的緝毒犬，同為6歲的拉布拉多犬，名字分別叫昆塔、賽門和韋恩，一到分局就被員警稱為「毛警官」，牠們先與員警一起進行勤教，隨即與員警們展開緝毒行動。

前晚緝毒行動不只首次結合「毛警官」，也是第一次搭配空拍機，行動小組每到1家遊藝場或KTV，當員警與「毛警官」進入室內，警員卓家偉在室外操控空拍機，空拍機升空進行鳥瞰拍攝，透過監視畫面監控全場，一有狀況隨即可呼叫其他員警處理。

員警與「毛警官」賽門進入市區某家遊藝場，34歲陳男心虛落跑，奔出遊藝場後，卓家偉即從空拍機看到有人跑出來，馬上呼叫裡面員警攔查，拾獲陳男狂奔時掉落的鋁盒內吸食器，不久陳男也被員警制伏。

敗給毛警官 毒犯認栽

陳男否認吸食器是他的，但「毛警官」賽門在他身上停住後，東聞西聞後蹲下，表示「這裡有問題」，陳男終於敗給毛警官，坦承剛吸完安非他命不久，是毒品人口，但已好久沒向警方報到驗尿，草屯警方昨將他依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送南投地檢署偵辦。

另一隻緝毒犬「韋恩」也在1家陪酒KTV的鐵櫃聞到毒品味，警方要求店家打開櫃子，但未發現毒品，培訓師研判，該櫃子曾放過毒品，留下毒品味道，才會被緝毒犬聞出來。